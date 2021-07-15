Практически все возможные санкции против «Северного потока – 2» были введены, однако это ничего не дало, отметил эксперт.
«Байден скажет, что проект, конечно, "плохой", но этот проект достроили из-за Трампа. Меркель скажет: ну, вы знаете, вообще-то этот проект нам немножко нужен, а Украина все равно останется в транзите, мы будем настаивать на этом», — предположил Симонов.
Он считает, что в политическом плане разговор лидеров США и Германии по газопроводу закончится по большому счету ничем, рисков для России эта встреча не несет.
Интервью Симонова можно прочитать на нашем сайте.