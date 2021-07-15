Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден будут на встрече в Вашингтоне обсуждать «Северный поток – 2», однако Штатам нечего предложить Германии для того, чтобы остановить проект, сказал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

Практически все возможные санкции против «Северного потока – 2» были введены, однако это ничего не дало, отметил эксперт.

«Байден скажет, что проект, конечно, "плохой", но этот проект достроили из-за Трампа. Меркель скажет: ну, вы знаете, вообще-то этот проект нам немножко нужен, а Украина все равно останется в транзите, мы будем настаивать на этом», — предположил Симонов.

«Северный поток - 2»: Проект не будут обсуждать в «нормандском формате», а строительные работы планируют завершить до конца августа © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Интервью Симонова можно прочитать на нашем сайте.