Главной темой марша, по словам его организаторов, станет безопасность и требование введения в действие закона о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ. Речь идет о законопроекте №5488, который предусматривает наказание за дискриминацию по гендерному, расовому, языковому и другим признакам.
Закон пока не был рассмотрен в Верховной Раде.
«Мы сформируем Манифест с требованиями Марша равенства. Реформы, изменения, безопасность и свобода для граждан и гражданок — наш основной запрос этого года», — заявляют организаторы.
На Марше равенства «КиевПрайд» ожидает увидеть около 10 тысяч человек.