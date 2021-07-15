В Киеве 19 сентября пройдет марш за права ЛГБТ-сообщества. Об этом 15 июля на странице в Facebook сообщила организация «КиевПрайд»

Главной темой марша, по словам его организаторов, станет безопасность и требование введения в действие закона о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ. Речь идет о законопроекте №5488, который предусматривает наказание за дискриминацию по гендерному, расовому, языковому и другим признакам.

Похвалили в Европе: украинская акция в поддержку ЛГБТ получила награду «Каннских львов» © KyivPride

«Мы сформируем Манифест с требованиями Марша равенства. Реформы, изменения, безопасность и свобода для граждан и гражданок — наш основной запрос этого года», — заявляют организаторы.

На Марше равенства «КиевПрайд» ожидает увидеть около 10 тысяч человек.