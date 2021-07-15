В Латвии нехватка работников для сбора урожая ягод: в предыдущие годы этим занимались заробитчане из Украины, которые сейчас выбирают страны с более благоприятными условиями. Об этом 15 июля сообщает Sputnik Латвия

Отмечается, что без рабочих на полях остаются десятки тонн ягод, а это значит, что вишня, черника и клубника попросту сгниют, не добравшись до потребителей.

По словам местной предпринимательницы, 60 тонн ягод с ее фермы сгниют на грядке: для работ на полях требуется 160 человек, но штат укомплектован всего наполовину, несмотря на то что на ее ферме за сбор ягод можно получать до 1500 евро.

Финляндия готова вакцинировать от COVID-19 украинских заробитчан © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Сами же латыши по какой-то причине предпочитают работать на полях Великобритании, собирая клубнику там.

Когда сезон сбора ягод подойдет к концу, Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций обратится к правительству с просьбой облегчить условия для въезда рабочих-мигрантов.

Тем временем некоторые фермы в Латвии позволяют покупателям самостоятельно собирать себе клубнику.