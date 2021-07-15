Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич вызвала подозрение у немецких полицейских в аэропорту Берлина, в ее сумке обнаружили предмет, похожий на бомбу, сообщила писательница в интервью польскому Фонду Ольги Токарчук 15 июля

Алексиевич известна своей поддержкой антиправительственных выступлений в Белоруссии. Свое интервью она начала со слов «история в стиле Лукашенко».

«В аэропорту Берлина, когда я регистрировала свой основной багаж, во время проверки безопасности мои вещи, которые я положила на конвейерную ленту и ждала после прохождения рамки, были внезапно изъяты, задержаны и снова проверены», — рассказала Алексиевич.

«Это нормальная ее жизнь». Отъезд Алексиевич из Белоруссии получил объяснение © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Прибывшая через полчаса женщина-полицейская сообщила, что у Алексиевич в сумке бомба, и попросила подождать взрывотехника.

После обследования сумки спецтехникой все содержимое переложили в прозрачный контейнер и обнаружили среди прочего пресс-карту Алексиевич.

Посовещавшись, немецкие копы отпустили писательницу, которая из-за задержки с проверкой опоздала на самолет. По словам Алексиевич, полицейские перед ней не извинились, и с таким она не сталкивалась даже в Белоруссии.

«Эти люди (немецкие полицейские. — Ред.) ощущают безграничную власть и понимают, что им за это ничего не будет. Я никогда раньше не испытывала ничего подобного», — сказала Алексиевич.

По ее словам, она так и не поняла, какой предмет в ее сумке вызвал подозрение, но полагает, что это могло быть зарядное устройство.