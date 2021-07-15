Пандемия коронавируса далека от завершения, в дальнейшем будут распространяться другие, более опасные варианты инфекции, заявили в Чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 15 июля сообщает агентство РИА Новости

«Комитет отметил, что, несмотря на национальные, региональные и глобальные усилия, пандемия еще далека от завершения. Пандемия продолжает развиваться, и в глобальной эпидемиологии доминируют четыре варианта, вызывающие озабоченность. Комитет признал высокую вероятность появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных вариантов, вызывающих озабоченность, которые, возможно, будет еще сложнее контролировать», — говорится в заявлении комитета ВОЗ.

На Украине выявили пять регионов-лидеров по заболеваемости коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

Ранее ВОЗ заявила о начале новой волны пандемии COVID-19. Один из главных факторов роста показателей передачи инфекции — индийский вариант вируса «дельта».