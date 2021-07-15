В первом полугодии 2021 года украинцы называли детей и распространенными именами, и весьма необычными.
За это время наибольшее число девочек получило имена Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина. Мальчиков же чаще всего называли Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.
«Кое-кто из молодых родителей таки решил проявить оригинальность в выборе имени для своего малыша», — отметили в министерстве.
Пары с богатой фантазией давали девочкам такие имена, как Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.
Родители мальчиков не отставали и называли малышей Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
Ранее в соцсетях разгорелся скандал из-за того, что чиновница из Черкасс нецензурно оскорбила украинских родителей за то, что они дают детям иностранные или экзотические имена.