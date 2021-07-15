Какие привычные и экзотические имена давали новорожденным детям на Украине в 2021 году, рассказали на странице Министерства юстиции Украины в Facebook 15 июля

В первом полугодии 2021 года украинцы называли детей и распространенными именами, и весьма необычными.

Украинская чиновница нецензурно оскорбила родителей, дающих детям иностранные имена © РИА Новости, Паже / Перейти в фотобанк

«Кое-кто из молодых родителей таки решил проявить оригинальность в выборе имени для своего малыша», — отметили в министерстве.

Пары с богатой фантазией давали девочкам такие имена, как Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

Родители мальчиков не отставали и называли малышей Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

Ранее в соцсетях разгорелся скандал из-за того, что чиновница из Черкасс нецензурно оскорбила украинских родителей за то, что они дают детям иностранные или экзотические имена.