Свитолина выложила снимок в полосатом купальнике с открытой спиной.
«Мой последний пост как мисс Свитолиной», — написала спортсменка.
«Станешь мистером?», «Мадам Монфис», «Поздравляем, влюбленные пташки», — отреагировали в соцсети.
В свою очередь, жених Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис, выложил совместное фото с возлюбленной и объявил, что это «ее последний день в качестве его невесты».
Ранее Свитолина в числе пятерки украинских теннисисток квалифицировалась на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.