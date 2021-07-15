Украинская теннисистка Элина Свитолина 15 июля разместила в Instagram фото в купальнике и заявила, что скоро перестанет быть «мисс Свитолиной»

Украинская теннисистка похвасталась кольцом за 23 млн гривен © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Мой последний пост как мисс Свитолиной», — написала спортсменка.

«Станешь мистером?», «Мадам Монфис», «Поздравляем, влюбленные пташки», — отреагировали в соцсети.

В свою очередь, жених Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис, выложил совместное фото с возлюбленной и объявил, что это «ее последний день в качестве его невесты».

Ранее Свитолина в числе пятерки украинских теннисисток квалифицировалась на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.