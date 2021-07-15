На телеканал пожаловались в НОТУ депутаты Вельможный С. А. и Сухов А. С. Их возмутило, что в выпусках новостей 8-10 мая о праздновании в Лисичанске 75-й годовщины Победы над нацизмом были показаны государственный флаг СССР и пятиконечная красная звезда.
«Пятнадцатого июля Национальный совет назначил ООО "Телерадиокомпания "Акцент", город Лисичанск Луганской области, внеплановую невыездную проверку из-за зафиксированного в ее эфире показа символики коммунистического тоталитарного режима», — говорится в сообщении.
НОТУ усмотрел в действиях телекомпании признаки нарушения части первой статьи 3, части первой статьи 4 закона Украины "О телевидении и радиовещании". Проверять канал будут с 30 июля по 13 августа.
С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.