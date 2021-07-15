Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет проверку телерадиокомпании "Акцент" в Лисичанске Луганской области из-за показанных в эфире 8-10 мая флага СССР и пятиконечной красной звезды. Об этом сообщила пресс-служба НОТУ 15 июля

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«Пятнадцатого июля Национальный совет назначил ООО "Телерадиокомпания "Акцент", город Лисичанск Луганской области, внеплановую невыездную проверку из-за зафиксированного в ее эфире показа символики коммунистического тоталитарного режима», — говорится в сообщении.

НОТУ усмотрел в действиях телекомпании признаки нарушения части первой статьи 3, части первой статьи 4 закона Украины "О телевидении и радиовещании". Проверять канал будут с 30 июля по 13 августа.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.