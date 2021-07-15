Политик отметил, что предстоит еще много работы по поддержке жителей Донбасса и интеграции народных республик с Россией, однако главное уже сделано.
«Главного мы достигли — это фактическое признание Донецкой и Луганской народных республик Российской Федерацией. Во многом это признание выражено в указах нашего Президента Владимира Владимировича Путина, ведь именно его решением признаются документы, выданные гражданам ДНР и ЛНР действующими органами власти и упрощена процедура приобретения российского гражданства», — подчеркнул депутат.
В результате более полумиллиона жителей Донбасса уже получили российские паспорта, а к концу 2021 года их количество удвоится, добавил Козенко.