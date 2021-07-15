Республики Донбасса по своему жизненному укладу на сегодняшний день уже мало чем отличаются от других субъектов России, сказал депутат Госдумы Андрей Козенко 15 июля на форуме «Россия — Донбасс: единство приоритетов», проходящем в Донецке

И что дальше? Вопросы, которые возникли после статьи Путина про Украину © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Главного мы достигли — это фактическое признание Донецкой и Луганской народных республик Российской Федерацией. Во многом это признание выражено в указах нашего Президента Владимира Владимировича Путина, ведь именно его решением признаются документы, выданные гражданам ДНР и ЛНР действующими органами власти и упрощена процедура приобретения российского гражданства», — подчеркнул депутат.

В результате более полумиллиона жителей Донбасса уже получили российские паспорта, а к концу 2021 года их количество удвоится, добавил Козенко.