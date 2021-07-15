Недавно Камалия отдыхала на Голубых озерах в посёлке Олешня в Черниговской области, о чем рассказывала в сети. При этом певицу обвинили в том, что она рекламировала комплекс взамен на бесплатное проживание.

«Я это категорически отрицаю! Я не только полностью оплатила свое пребывание там, но и принесла хорошую прибыль мелким предпринимателям», — заявила певица.

Камалия показала, как душит мужа-богача
Камалия показала, как душит мужа-богача
© Камалия/Instagram
Камалия подчеркнула, что рассказывала о месте потому, что ей там действительно понравилось.

Также она призвала украинцев развивать украинский туризм.