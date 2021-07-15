На земные дела в период с 18 июля по 1 августа будет влиять Черная Луна. Чем это грозит людям, на днях рассказала преподаватель Евразийского астрологического института Анастасия Широкова в интервью «Пятому каналу»

Клубничная луна: астролог рассказала, как справиться с избытком космической энергии © Открытые источники

Она посоветовала в это время очень серьезно относиться к словам — не упускать то, что говорят другие, и не говорить лишнего.

«Находясь в знаке Тельца, в гостях у Венеры, Черная Луна досаждала нам материальными проблемами, проблемами с телом, здоровьем, красотой. Теперь она ингрессирует под управление Меркурия. Это значит, что наступает время искажения информации», — заявила астролог.

Кроме того, в промежуток с 18 июля по 1 августа возможны сложности при организации путешествий, добавила Широкова. Не стоит верить сомнительным обещаниям и вступать в авантюрные сделки. Лучше сто раз проверить все документы и запастись страховкой на случай непредвиденных происшествий.