В период Черной Луны планета окажется в самой дальней точке от Земли на своей орбите. Также в ближайшие 9 месяцев Луна будет находиться в знаке Близнецов, под управлением Меркурия, пояснила астролог.
Она посоветовала в это время очень серьезно относиться к словам — не упускать то, что говорят другие, и не говорить лишнего.
«Находясь в знаке Тельца, в гостях у Венеры, Черная Луна досаждала нам материальными проблемами, проблемами с телом, здоровьем, красотой. Теперь она ингрессирует под управление Меркурия. Это значит, что наступает время искажения информации», — заявила астролог.
Кроме того, в промежуток с 18 июля по 1 августа возможны сложности при организации путешествий, добавила Широкова. Не стоит верить сомнительным обещаниям и вступать в авантюрные сделки. Лучше сто раз проверить все документы и запастись страховкой на случай непредвиденных происшествий.