Инцидент произошел в бизнес-центре на улице Черноморского казачества. Группа молодых людей заблокировала конференц-зал, где должен был проводиться аукцион по продаже участка в Белгород-Днестровском районе.
Личности всех семнадцати участников происшествия установлены. У троих изъяли баллончики со слезоточивым газом и нож.
«Сейчас все участники инцидента дают объяснения по этому поводу в территориальном отделении полиции», — говорится в сообщении.
Заведено дело по статье «хулиганство». Также устанавливается личность человека, который во время конфликтной ситуации сообщил о минировании бизнес-центра.
С 1 июля на Украине отменили запрет на продажу земельных паев, действовавший последние 20 лет. Участки сельхозназначения смогут покупать физлица — граждане Украины до 100 га в одни руки.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что будет добиваться отмены закона и проведения референдума по данному вопросу. Также она призвала украинцев не продавать свою землю.