Полиция задержала группу мужчин, которые с газовыми баллончиками и ножом ворвалась на земельный аукцион. Об этом 15 июля сообщается на сайте областной полиции

Свадьба сына чеченского боевика в Одессе закончилась задержаниями © Ted Davis / flickr

Личности всех семнадцати участников происшествия установлены. У троих изъяли баллончики со слезоточивым газом и нож.

«Сейчас все участники инцидента дают объяснения по этому поводу в территориальном отделении полиции», — говорится в сообщении.

Заведено дело по статье «хулиганство». Также устанавливается личность человека, который во время конфликтной ситуации сообщил о минировании бизнес-центра.

С 1 июля на Украине отменили запрет на продажу земельных паев, действовавший последние 20 лет. Участки сельхозназначения смогут покупать физлица — граждане Украины до 100 га в одни руки.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что будет добиваться отмены закона и проведения референдума по данному вопросу. Также она призвала украинцев не продавать свою землю.