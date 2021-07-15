«Лето, ах лето, лето звездное, звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное, будь со мной!» — подписала снимки Королева.
Для фотосессии, где она полулежит среди цветов, Королева выбрала белый с цветочным узором костюм и синий обтягивающий лиф.
При этом лицо артистки на фото как будто отдельно от тела — оно размыто фильтрами и странного оранжевого цвета.
«Один фотошоп», «Наташа, это вообще вы? Совершенно на себя не похожи!», «Вай, мама, кто это? Все фотки размазаны до неузнаваемости», «Как будто пьяная», — выразили поклонники звезды разочарование в комментариях.
Ранее звезду уже не раз упрекали в злоупотреблении обработкой фото, притом что она хорошо выглядит в свои 48 лет.
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