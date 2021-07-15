Певица Наташа Королева разместила на днях в Instagram фото, где она демонстрирует пышную грудь в ярко-синем топе среди гортензий, однако больше всего ее поклонников удивил жуткий вид лица артистки

«Лето, ах лето, лето звездное, звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное, будь со мной!» — подписала снимки Королева.

«Теперь как Юра Шатунов»: Королева в новом видео напугала фанатов © Наташа Королева/Инстаграм

При этом лицо артистки на фото как будто отдельно от тела — оно размыто фильтрами и странного оранжевого цвета.

«Один фотошоп», «Наташа, это вообще вы? Совершенно на себя не похожи!», «Вай, мама, кто это? Все фотки размазаны до неузнаваемости», «Как будто пьяная», — выразили поклонники звезды разочарование в комментариях.

Ранее звезду уже не раз упрекали в злоупотреблении обработкой фото, притом что она хорошо выглядит в свои 48 лет.

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