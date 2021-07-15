Несмотря на сообщения сторон о готовности к проведению очередного саммита, пока нет даже примерных сроков его проведения. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 15 июля РИА Новости

Ермак анонсировал саммит «нормандской четверки», предложив по-новому трактовать Минские соглашения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров «нормандской четверки» по имплементации проекта «Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей» может состояться в ближайшее время.

«По сути все участники "нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита, но конкретных прикидок по срокам пока нет до сих пор», — сказал Песков.

Ранее российская сторона отмечала, что в проведении встреч в «нормандском формате» на уровне глав государств пока нет смысла, поскольку украинские власти не выполняют взятые на себя прежде обязательства и стремятся переписать Минские соглашения.