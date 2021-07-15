Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров «нормандской четверки» по имплементации проекта «Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей» может состояться в ближайшее время.
«По сути все участники "нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита, но конкретных прикидок по срокам пока нет до сих пор», — сказал Песков.
Ранее российская сторона отмечала, что в проведении встреч в «нормандском формате» на уровне глав государств пока нет смысла, поскольку украинские власти не выполняют взятые на себя прежде обязательства и стремятся переписать Минские соглашения.