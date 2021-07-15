«Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен на Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования», — объявила пресс-служба.
В сообщении отмечается, что беспилотник обеспечит Минобороны Украины «эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей» и «возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами».
Ранее в турецкой компании Baykar, которая производит ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщили, что Украина закупила турецкие беспилотники. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они помогут Украине в «сдерживании России».