Военно-морским силам Украины передали первый турецкий беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook

«Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен на Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования», — объявила пресс-служба.

Глава МИД Украины выдвинул требование к НАТО по поводу Черного моря и России © Facebook, Dmytro Kuleba

Ранее в турецкой компании Baykar, которая производит ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщили, что Украина закупила турецкие беспилотники. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они помогут Украине в «сдерживании России».