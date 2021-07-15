Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Рады кандидатуру председателя комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост главы МВД Украины. Соответствующий документ 15 июля опубликовал в Facebook депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин

«Денис Шмыгаль неожиданно внес кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД», — написал Юрчишин и обнародовал соответствующий документ.

При этом в комментариях к своей публикации депутат пояснил, что насчет неожиданности «это был сарказм».

Аваков прокомментировал свою отставку на несуществующем языке © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Арсен Аваков, занимавший пост главы МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке 14 июля. Это случилось после того, как он первым из украинских чиновников встретился с новым главой посольства США на Украине Джорджем Кентом и обнародовал соответствующий снимок. В четверг, 15 июля, Рада поддержала его отставку.

Ранее Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел. Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции «Слуги народа» 13 июля.