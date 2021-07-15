«Денис Шмыгаль неожиданно внес кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД», — написал Юрчишин и обнародовал соответствующий документ.
При этом в комментариях к своей публикации депутат пояснил, что насчет неожиданности «это был сарказм».
На сайте Рады соответствующее представление пока отсутствует.
Арсен Аваков, занимавший пост главы МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке 14 июля. Это случилось после того, как он первым из украинских чиновников встретился с новым главой посольства США на Украине Джорджем Кентом и обнародовал соответствующий снимок. В четверг, 15 июля, Рада поддержала его отставку.
Ранее Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел. Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции «Слуги народа» 13 июля.