Нацсовет еще в 2020 году получил жалобу активиста общественного движения «Отпор» Максима Ковбыка на то, что в апреле-мае телеканал «1+1» показывал сериал на русском языке.
«Мониторинг Нацсовета подтвердил эти данные. По информации Госкино, "1+1" имеет прокатные удостоверения на этот сериал, а в соответствии с ними языком распространения сериала является украинский», — говорится в сообщении.
Закон о телевидении и радиовещании предусматривает трансляцию иностранных фильмов и сериалов с украинским дубляжом или озвучиванием.
Ранее регулятор уже назначал проверку канала в июле 2020 года.
Бывший член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что регулятор проигнорировал жалобу «Отпора» из-за заявления первого зампредседателя Нацсовета Валентина Коваля, который в эфире канала «Общественное Киев» сказал, что «1+1» имел право транслировать «Кухню» на русском языке, так как этот продукт укладывается в долю 25%, которая предусмотрена для иноязычного контента.
Костинский напомнил, что закон о государственном языке обязывает дублировать или озвучивать на украинском языке иностранные фильмы и сериалы.