Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил штраф телеканалу «1+1» из-за трансляции российского сериала «Кухня» на русском языке. Такое решение регулятор принял 15 июля, передает «Детектор Медиа»

На Украине запретили российский сериал «Не родись красивой» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Максима Ковбыка на то, что в апреле-мае телеканал «1+1» показывал сериал на русском языке.

«Мониторинг Нацсовета подтвердил эти данные. По информации Госкино, "1+1" имеет прокатные удостоверения на этот сериал, а в соответствии с ними языком распространения сериала является украинский», — говорится в сообщении.

Закон о телевидении и радиовещании предусматривает трансляцию иностранных фильмов и сериалов с украинским дубляжом или озвучиванием.

Ранее регулятор уже назначал проверку канала в июле 2020 года.

Бывший член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что регулятор проигнорировал жалобу «Отпора» из-за заявления первого зампредседателя Нацсовета Валентина Коваля, который в эфире канала «Общественное Киев» сказал, что «1+1» имел право транслировать «Кухню» на русском языке, так как этот продукт укладывается в долю 25%, которая предусмотрена для иноязычного контента.

Костинский напомнил, что закон о государственном языке обязывает дублировать или озвучивать на украинском языке иностранные фильмы и сериалы.