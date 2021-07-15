Власти могут мотивировать украинцев вакцинироваться за счет неких бонусов, которые будут полагаться за прививку. Об этом в интервью «РБК-Украина» 15 июля сказал глава украинского Минздрава Виктор Ляшко

«Есть достаточно большое количество механизмов и воздействий в условиях борьбы с коронавирусной болезнью, в условиях большого количества карантина, которые тем или иным образом влияют или создают неудобства людям. Мы что-то должны сделать так, чтобы заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку. Поверьте, этих "плюшечек" у нас достаточно много в планах», — заинтриговал Ляшко.

На Украине могут ввести новый локдаун - глава Минздрава © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также Ляшко заявил, что власти Украины делают все возможное, чтобы не вводить новый локдаун.

По данным Минздрава, полностью на Украине вакцинировано 1 305 882 человека (около 3% населения), одну первую дозу получили 2 476 632 человека.