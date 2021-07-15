«СБУ предотвратила попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине через создание самопровозглашенного "Энергодарского городского совета". Злоумышленники планировали создать собственные "суды" и "силовой блок" в составе фейковых образований в Запорожье», — говорится в материале.
По данным следствия, противоправную деятельность организовал житель Запорожской области. Для легитимизации своих «полномочий» мужчина вместе с сообщниками провел подпольные собрания, на которых избрали «мэра» и «депутатов» самопровозглашенного органа местного самоуправления.
Для привлечения единомышленников в свои ряды они обещали гражданам должности, освобождение от уплаты налогов, регистрацию имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили учредительные документы фейковых образований, протоколы собраний, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Возбуждено дело по статье «самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица. Следственные действия продолжаются.