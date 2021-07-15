Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала создание фейкового городского совета, а также судов и силового блока в Запорожской области. Об этом 15 июля сообщили на сайте ведомства

Анархисты устроили акцию под зданием СБУ в Киеве, националисты ответили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По данным следствия, противоправную деятельность организовал житель Запорожской области. Для легитимизации своих «полномочий» мужчина вместе с сообщниками провел подпольные собрания, на которых избрали «мэра» и «депутатов» самопровозглашенного органа местного самоуправления.

Для привлечения единомышленников в свои ряды они обещали гражданам должности, освобождение от уплаты налогов, регистрацию имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили учредительные документы фейковых образований, протоколы собраний, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Возбуждено дело по статье «самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица. Следственные действия продолжаются.