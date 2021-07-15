«Это выездное заседание Совбеза, на котором предполагался доклад председателя Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко, должно было быть посвящено, главным образом, состоянию оборудованности и укреплённости украинских границ», — говорится в сообщении.
По информации источников издания в Офисе президента, повестка дня заседания СНБО в Киеве содержит шесть пунктов, один из которых тайный.
Члены Совбеза обсудят допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях — «Независимость объединяет – 2021» и «Объединенные усилия – 2021».
Также будут обсуждаться вопросы госполитики в сфере гражданства и другие возможные мероприятия в этой сфере. Еще один пункт повестки дня — применение персональных экономических и других санкций. Члены СНБО также обсудят тему добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики и обороноспособности страны.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии из-за президентских выборов, поскольку официальный Киев считает их результаты фальсифицированными.