Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины состоится 16 июля в Киеве традиционно в 16:30 в Офисе президента, а не на участке российско-украинской границы в Сумской области, как планировалось ранее. Об этом 15 июля сообщает «Зеркало недели»

«Это выездное заседание Совбеза, на котором предполагался доклад председателя Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко, должно было быть посвящено, главным образом, состоянию оборудованности и укреплённости украинских границ», — говорится в сообщении.

По информации источников издания в Офисе президента, повестка дня заседания СНБО в Киеве содержит шесть пунктов, один из которых тайный.

Члены Совбеза обсудят допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях — «Независимость объединяет – 2021» и «Объединенные усилия – 2021». «Она развалится»: секретарь СНБО Украины сделал необычное заявление о России © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Также будут обсуждаться вопросы госполитики в сфере гражданства и другие возможные мероприятия в этой сфере. Еще один пункт повестки дня — применение персональных экономических и других санкций. Члены СНБО также обсудят тему добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики и обороноспособности страны.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии из-за президентских выборов, поскольку официальный Киев считает их результаты фальсифицированными.