Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 25-летие Конституции Украины - неоднозначный праздник, и перечислила негативные моменты украинской истории за это время. Об этом она написала в своем Telegram-канале 15 июля

Дефиле живого покойника. Что праздновала Украина в День Конституции? © Facebook/Олександр Турчинов

«Президент [Владимир] Зеленский назвал Конституцию по случаю праздника "молодой и мудрой". Я бы добавила — многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось», — написала Захарова.

Представитель МИД отметила, что в Конституции Украины не были запланированы «правовая дегенерация, гуманитарная катастрофа на востоке страны, разгул неонацистских настроений, майданный опыт госпереворотов», и напомнила о международных обязанностях страны — следовать подтвержденному решением Совета Безопасности ООН Минскому комплексу мер.

Также Захарова пожелала украинской конституции стойкости и сил, «раз молодость и мудрость у нее уже есть», и выразила надежду, что она не превратится в декларацию Гуляйпольской республики Нестора Махно.