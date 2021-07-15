Ранее, 28 июня, на Украине отметили 25-летие Конституции.
«Президент [Владимир] Зеленский назвал Конституцию по случаю праздника "молодой и мудрой". Я бы добавила — многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось», — написала Захарова.
Представитель МИД отметила, что в Конституции Украины не были запланированы «правовая дегенерация, гуманитарная катастрофа на востоке страны, разгул неонацистских настроений, майданный опыт госпереворотов», и напомнила о международных обязанностях страны — следовать подтвержденному решением Совета Безопасности ООН Минскому комплексу мер.
Также Захарова пожелала украинской конституции стойкости и сил, «раз молодость и мудрость у нее уже есть», и выразила надежду, что она не превратится в декларацию Гуляйпольской республики Нестора Махно.