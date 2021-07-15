Бойко отметил, что власть пытается «закрыть зрелищами» свои экономические провалы. Также по его словам, ситуация напомнила ему 2005 год, когда вызовы в суд «раздавали через прессу и интернет». Происходящее депутат назвал «психологическим давлением», к которому он привык и не реагирует.
«Как же я пойду на допрос, когда у меня встреча с избирателями запланирована. И я не собираюсь отменять ее, потому что кому-то вздумалось на какую-то дату вызвать меня на допрос по делу 12-летней давности», — заявил он.
Ранее СБУ вызвала на допрос Бойко и еще нескольких депутатов по поводу принятия в парламенте Харьковских соглашений. 12 марта СБУ открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Радой в 2010 году. Производство открыто по признакам госизмены.
21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на пять лет в обмен на скидку на газ. После возвращения Крыма в состав РФ данный документ потерял свою актуальность.
28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием Харьковских соглашений.