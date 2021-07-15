Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко заявил, что не собирается идти на допрос в Службу безопасности Украины по поводу принятия Харьковских соглашений, поскольку запланировал на это время встречу с избирателями. Об этом 15 июля он заявил в комментарии журналистам, передает УНИАН

Бойко назвал репрессиями обвинения Медведчука в госизмене © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Как же я пойду на допрос, когда у меня встреча с избирателями запланирована. И я не собираюсь отменять ее, потому что кому-то вздумалось на какую-то дату вызвать меня на допрос по делу 12-летней давности», — заявил он.

Ранее СБУ вызвала на допрос Бойко и еще нескольких депутатов по поводу принятия в парламенте Харьковских соглашений. 12 марта СБУ открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Радой в 2010 году. Производство открыто по признакам госизмены.

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на пять лет в обмен на скидку на газ. После возвращения Крыма в состав РФ данный документ потерял свою актуальность.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием Харьковских соглашений.