Офис генпрокурора объяснил закупку вышиванок на бюджетные деньги тем, что они необходимы для приема иностранных гостей. Об этом сообщают 15 июля «Украинские новости»

Ирины Богатыревой, которая ранее выиграла тендеры на госзакупки на общую сумму 823 тыс. гривен. «Сообщаем, что Офисом Генерального прокурора были приобретены сорочки с украинским орнаментом (вышиванки) для проведения официального приема представителей международной организации в Украине», — ответила пресс-служба Офиса. Для приема каких именно гостей заготовлены вышиванки, не уточняется. Ранее Государственное управление делами (ГУД) Украины закупило дорогие вазы с янтарем и подсвечники у Галины Симхи — супруги судьи Высшего административного суда Николая Заики.