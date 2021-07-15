Ранее издание обнаружило в системе госзакупок Prozorro информацию о закупке Офисом генпрокурора мужской и женской вышиванок на сумму 3 тыс. гривен (8,1 тыс. рублей). Вышиванки были закуплены у предпринимателя Ирины Богатыревой, которая ранее выиграла тендеры на госзакупки на общую сумму 823 тыс. гривен.
«Сообщаем, что Офисом Генерального прокурора были приобретены сорочки с украинским орнаментом (вышиванки) для проведения официального приема представителей международной организации в Украине», — ответила пресс-служба Офиса.
Для приема каких именно гостей заготовлены вышиванки, не уточняется.
Ранее Государственное управление делами (ГУД) Украины закупило дорогие вазы с янтарем и подсвечники у Галины Симхи — супруги судьи Высшего административного суда Николая Заики.