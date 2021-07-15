Второй транш макрофинсовой помощи Европейского союза будет предоставлен Украине после того, как страна выполнит шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы. Об этом 15 июля заявил вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович в интервью Интерфакс-Украина

ЕС намерен снять ограничения для украинцев на въезд — СМИ © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

«Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш», — добавил Шефчович.

Он поприветствовал стремление президента Владимира Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины.