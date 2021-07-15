Одесский радикал Сергей Стерненко в соцсетях призывает вечером в четверг, 15 июля, прийти всем желающим под здание Министерства внутренних дел Украины, чтобы отпраздновать отставку теперь уже бывшего главы ведомства Арсена Авакова

«Аваков — все. Рада отправила черта в отставку. Идемте праздновать в 20:00 под МВД на Богомольца», — написал он.

В Киеве на улице Богомольца,10 находится главное управление МВД Украины.

В четверг на заседании Рада отправила Авакова в отставку. За решение проголосовал 291 депутат. О его заявлении стало известно накануне.

«Не такой эмоциональный». Аваков не мог уволиться в сердцах — Золотарев © kmu.gov.ua Сергея Щербича. Кроме того, по решению суда у Стерненко конфисковали половину имущества. После оглашения приговора в Киеве проходили протестные акции в его поддержку.

В начале марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор. Позднее Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Стерненко и его сообщнику Руслану Демчуку по делу о похищении Щербича.

В конце мая Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко по статье о разбойном нападении на Щербича и назначил условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.