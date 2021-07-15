«Аваков — все. Рада отправила черта в отставку. Идемте праздновать в 20:00 под МВД на Богомольца», — написал он.
В Киеве на улице Богомольца,10 находится главное управление МВД Украины.
В четверг на заседании Рада отправила Авакова в отставку. За решение проголосовал 291 депутат. О его заявлении стало известно накануне.
В феврале Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Кроме того, по решению суда у Стерненко конфисковали половину имущества. После оглашения приговора в Киеве проходили протестные акции в его поддержку.
В начале марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор. Позднее Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Стерненко и его сообщнику Руслану Демчуку по делу о похищении Щербича.
В конце мая Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко по статье о разбойном нападении на Щербича и назначил условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.