Комментируя такую возможность, Корниенко отметил, что «здесь есть несколько нюансов». Один из них заключается в том, что на мэрских выборах кандидатов выдвигает не центральный орган партии, а областная ячейка, а глава политсилы просто ставит подпись под соответствующим документом о выдвижении.
«Если говорить серьезно, то я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Потому что это была бы окончательная точка в вопросе, или Харьков — "русский город", какой-то малороссийский город, а это была бы окончательная точка, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который точно за 10 лет ни одного основания не дал сомневаться в его патриотизме», — заявил Корниенко.
Он также добавил, что на статьи, подобные той, что на днях написал президент РФ Владимир Путин о единстве русского и украинского народов, надо отвечать не только медийно, но и действиями, в частности, обозначить, что Харьков не является «русским городом».
В связи с этим глава партии СН подчеркнул, что, если местная организация выдвинет Авакова на пост харьковского градоначальника, он его поддержит.
Во вторник, 13 июля, Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД, которую он занимал с 2014 года. Пятнадцатого июля Рада приняла отставку.