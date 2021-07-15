Глава «Слуги народа» (СН) Александр Корниенко не исключает возможности выдвижения экс-главы МВД Украины Арсена Авакова на пост мэра Харькова от партии власти, передает УНИАН 15 июля

Добкин готов бороться с Аваковым за кресло мэра Харькова © Facebook, Михаил Добкин

«Если говорить серьезно, то я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Потому что это была бы окончательная точка в вопросе, или Харьков — "русский город", какой-то малороссийский город, а это была бы окончательная точка, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который точно за 10 лет ни одного основания не дал сомневаться в его патриотизме», — заявил Корниенко.

Он также добавил, что на статьи, подобные той, что на днях написал президент РФ Владимир Путин о единстве русского и украинского народов, надо отвечать не только медийно, но и действиями, в частности, обозначить, что Харьков не является «русским городом».

В связи с этим глава партии СН подчеркнул, что, если местная организация выдвинет Авакова на пост харьковского градоначальника, он его поддержит.

Во вторник, 13 июля, Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД, которую он занимал с 2014 года. Пятнадцатого июля Рада приняла отставку.