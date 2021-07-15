В Грузии двое украинцев получили по 4 года тюрьмы за незаконное пересечение границы. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба МИД Украины

Батумский городской суд вынес соответствующее решение 14 июля. Согласно ему, граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко были приговорены к 4 годам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии.

Саакашвили напомнил о себе. Грузинский «реформатор» оказался бесполезен для Украины © Facebook, Mikheil Saakashvili

«В этом контексте в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине. Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и таким, что не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии», — говорится в сообщении МИД Украины.

В ведомстве обозначили, что не хотят вмешиваться в процесс судопроизводства Грузиии, но, тем не менее, требуют пересмотреть решение. В МИД добавили, что осужденные украинцы воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу.

В 2014 году Украина, Грузия и Молдавия подписали соглашения об ассоциации с ЕС и с тех пор постепенно их имплементируют. В мае страны создали Ассоциированное трио, так они надеются усилить сотрудничество с Евросоюзом в сферах безопасности и обороны.