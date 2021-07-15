Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 15 июля не исключил, что в начале осени в стране введут новый локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, в том числе, штамма «Дельта», передает «РБК-Украина»

Коронавирус косит украинских детей десятками © REUTERS, Gleb Garanich

По словам Ляшко, если люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения Украины будет некритичным.

Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что вспышка коронавируса индийского штамма «Дельта» на Украине может начаться в июле или августе. По его словам, пример Великобритании показал, что большая часть вакцинированных способствует тому, что рост госпитализации и смертности замедляется, хотя и имеет место.

По состоянию на 15 июля на Украине зарегистрировали два случая индийского штамма. Всего за сутки в стране зафиксировали около 600 новых случаев коронавируса.