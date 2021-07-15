Решение о том, кто из участников шоу «Танцы со звездами» проходит дальше, зависит только от судей и зрителей проекта. Об этом представители канала «1+1» 14 июля заявили в комментарии kp.ua

«Клоун»: из-за депутата Тищенко задержали самолет © Facebook, Николай Тищенко Николай Тищенко на днях заявил в интервью, что устно представители «1+1» якобы обещали ему определенное количество эфиров независимо от зрительского и судейского голосования, но не сдержали обещание.

«К финалу всегда доходят звезды, которые приложили больше усилий, чтобы научиться танцевать, и проект никоим образом не может это гарантировать. Также важным является фактор народной любви и поддержки, как, например, в случае с Дмитрием Комаровым, ведь именно уважение телезрителей обеспечило ему участие в проектах до 7-го эфира первого сезона. В то же время Николай Тищенко выбыл в четвертом эфире второго сезона обновленных "Танцев"», — заявили в пресс-службе канала.

Тищенко участвовал в "Танцах со звездами" в 2018 году вместе с DJ Nana, их пара выбыла в четвертом эфире. Выступления Тищенко пародировала комик-студия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартал».