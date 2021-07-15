«Если кто-то думает, что Пугачева рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сейчас сочувствует, она жалеет. Но она не радуется. Потому что Алла Борисовна — хороший, порядочный человек», — заявил Разин.
Он уточнил, что знаком с Пугачевой с 1985 года. Примерно в то же время он познакомился и со Стефановичем, однако после развода пары Разин перестал уважать бывшего мужа примадонны, которого сегодня называет «предателем». Продюсер считает, что из всех пяти официальных мужей певицы Стефанович показал себя самым непорядочным.
«Пугачева, как она сама пела в одноименной песне, — сильная женщина. Но сильной женщина может быть только тогда, когда вокруг нее нормальные мужики. Макс Галкин нормальный, Филипп Киркоров достойный, Женя Болдин прекрасный, Миколас Орбакас — вообще, я считаю, один из лучших выборов в жизни Пугачевой. А Стефанович — предатель», — оценил мужей Пугачевой Разин.
Публично реагировать на смерть экс-супруга певица не стала.