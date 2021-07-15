Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, близкий к семье певицы Аллы Пугачевой, рассказал, как она отреагировала на смерть своего бывшего супруга Александра Стефановича, скончавшегося от коронавируса, передает News.ru 14 июля

Бывший муж Пугачевой умер от коронавируса © goodhouse.ru заявил Разин.

Он уточнил, что знаком с Пугачевой с 1985 года. Примерно в то же время он познакомился и со Стефановичем, однако после развода пары Разин перестал уважать бывшего мужа примадонны, которого сегодня называет «предателем». Продюсер считает, что из всех пяти официальных мужей певицы Стефанович показал себя самым непорядочным.

«Пугачева, как она сама пела в одноименной песне, — сильная женщина. Но сильной женщина может быть только тогда, когда вокруг нее нормальные мужики. Макс Галкин нормальный, Филипп Киркоров достойный, Женя Болдин прекрасный, Миколас Орбакас — вообще, я считаю, один из лучших выборов в жизни Пугачевой. А Стефанович — предатель», — оценил мужей Пугачевой Разин.

Публично реагировать на смерть экс-супруга певица не стала.