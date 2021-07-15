«Разрешен при условии предоставления отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), или сертификат о прививках против COVID-19», — говорится в сообщении.
Словения признает как утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так и не утвержденные на Западе китайские вакцины Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а также российский «Спутник V».
Накануне послы стран Европейского союза приняли решение рекомендовать открыть границы ЕС для украинцев. Список стран пересматривается каждые две недели. Последний раз его обновляли 1 июля. В него включили Молдавию, Армению и Азербайджан.
Путешественники из стран, которые вошла в список, могут въехать в ЕС без ограничений.