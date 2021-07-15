Словения разрешила въезд путешественникам с Украины, которые были полностью вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Об этом 15 июля сообщается на онлайн-карте МИД Украины, которая информирует о режиме въезда для украинцев во все страны мира

Нидерланды открыли границы для вакцинированных украинцев: какие прививки признают © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Словения признает как утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так и не утвержденные на Западе китайские вакцины Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а также российский «Спутник V».

Накануне послы стран Европейского союза приняли решение рекомендовать открыть границы ЕС для украинцев. Список стран пересматривается каждые две недели. Последний раз его обновляли 1 июля. В него включили Молдавию, Армению и Азербайджан.

Путешественники из стран, которые вошла в список, могут въехать в ЕС без ограничений.