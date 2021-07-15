Стоматолог обнаружил у жительницы украинской Шостки (Сумская область) клеща под пломбой. Об этом 15 июля сообщает «Типичный Херсон»

Главное, чтоб клещи не покусали: смелое фото украинского актера и его невесты взбудоражило сеть © Тарас Цимбалюк/инстаграм

Позже у нее подтвердился клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

Как клещ забрался под пломбу неизвестно. Врачи предполагают, что он мог проникнуть туда через десну.

Боррелиоз — инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе клещей, которые со слюной выделяют особого вида спирохеты. При рецидивирующем или хроническом течении боррелиоза поражается нервная система, сердце, кожные покровы, страдает опорно-двигательный аппарат.