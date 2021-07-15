Женщина чувствовала дискомфорт в десне, кроме того, у нее была повышена температура и сильные боли в коленном суставе. Она обратилась к частному стоматологу, ей поставили пломбу. Но болезненные ощущения во рту не прошли. Пациентка обратилась в другую клинику, врач снял пломбу и нашел под ней клеща.
Позже у нее подтвердился клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).
Как клещ забрался под пломбу неизвестно. Врачи предполагают, что он мог проникнуть туда через десну.
Боррелиоз — инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе клещей, которые со слюной выделяют особого вида спирохеты. При рецидивирующем или хроническом течении боррелиоза поражается нервная система, сердце, кожные покровы, страдает опорно-двигательный аппарат.