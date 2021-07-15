Режиссер Олег Сенцов захотел, чтобы государство профинансировало его новый фильм «Кай», но Госкино не допустило кинопроект к питчингу (презентации с целью получения госденег). Об этом Сенцов сообщил на днях в своем Facebook

Сенцов, Балух и Сущенко создали «Платформу освобождения политзаключенных» © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Затем рассказал о задумке следующего проекта «Кай» — драмы о семейных отношениях, которую он подал на госфинансирование. Но ее не допустили к следующему питчингу Госкино из-за низких оценок экспертов.

«Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими. Но когда тебя снимают с конкурса не за слабый сценарий, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших», — написал режиссер.

После этого он обвинил главу Офиса президента в том, что якобы по его указке «ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино», поставили проекту заранее низкие оценки.

«Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально, это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря — отказ лизать задницы. Это попытка указать место», — возмутился Сенцов.

Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году на собственные средства снял фильм «Гамер», отмеченный премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма «Носорог» о 90-х годах. В 2014 году был активистом Автомайдана. Выступил против присоединения Крыма к России, участвовал в движении «За единую Украину». В мае 2014 года среди членов диверсионной группы, предположительно действовавших по указанию «Правого сектора»*, был задержан по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе. Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, этапирован в Якутию для отбывания наказания. В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В декабре 2020 года заявил о завершении съемок фильма «Носорог». На съемки было выделено 25 млн гривен (больше 68 млн рублей) из украинского бюджета.

*Деятельность организации запрещена в РФ