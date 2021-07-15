Ранее Печерский районный суд Киева продлил срок следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста нардепа до 7 сентября. Политик заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде.
«Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс», — написал Кузьмин.
В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест — ему вменяют госизмену и посягательство на нарушение обычаев войны. Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.