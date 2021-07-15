Адвокаты подали апелляцию на решение суда в Киеве о продлении срока домашнего ареста главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале 15 июля

Почти 60% украинцев не верят в виновность Медведчука — опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс», — написал Кузьмин.

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест — ему вменяют госизмену и посягательство на нарушение обычаев войны. Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.