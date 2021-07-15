Временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент прорекламировал американскую сеть хот-догов Nathan's Famous, которая открылась в Киеве. Он посетил церемонию запуска продаж хот-догов 14 июля, о чем говорится в Facebook посольства США

«Юля нынче грустная — сосиска у нее невкусная?»: Соцсети обсуждают Леди Ю с хотдогом © Facebook, Михаил Ткач На опубликованных фотографиях он с улыбкой на лице ест хот-дог. Сетью Nathan's Famous на Украине занимается группа компаний «SOCAR Украина». Ранее соотечественник Кента, диетолог из Гарвардской школы общественного здравоохранения, профессор профилактической медицины университета Наварры Мигель Мартинес-Гонсалес посоветовал во время пандемии начисто исключить из рациона фастфуд, сладкие газированные напитки, сосиски, колбасу, жареную картошку, печенье и прочую вредную еду, чтобы не потреблять ее «от скуки».