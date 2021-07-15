«Юля нынче грустная — сосиска у нее невкусная?»: Соцсети обсуждают Леди Ю с хотдогом
«Юля нынче грустная — сосиска у нее невкусная?»: Соцсети обсуждают Леди Ю с хотдогом
© Facebook, Михаил Ткач
«Американские инвестиции способствуют увеличению количества рабочих мест и укреплению регионального экономического климата и стабильности», — заявил американский чиновник.

На опубликованных фотографиях он с улыбкой на лице ест хот-дог.

Сетью Nathan's Famous на Украине занимается группа компаний «SOCAR Украина».

Ранее соотечественник Кента, диетолог из Гарвардской школы общественного здравоохранения, профессор профилактической медицины университета Наварры Мигель Мартинес-Гонсалес посоветовал во время пандемии начисто исключить из рациона фастфуд, сладкие газированные напитки, сосиски, колбасу, жареную картошку, печенье и прочую вредную еду, чтобы не потреблять ее «от скуки».