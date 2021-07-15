На опубликованных роликах видно, что в море полно медуз, некоторые достигают огромных размеров, чем пугают отдыхающих.
«Медузы, как собаки. Ужас, просто ужас. Жалятся, как звери, а не медузы. Огромные и зубатые. Жалятся <…> хуже пчел», — рассказал мужчина, приехавший на Бердянский залив.
Ученые объясняют нашествие медуз тем, что соленость Азовского моря меняется. Когда она повышается, медузы сразу же мигрируют туда из Черного моря. По словам экологов, последние 20 лет концентрация солей падала, и вот теперь начала расти снова — в западной части Азова она повысилась до 14 промилле, а в Утлюкском лимане — до 16-17 промилле.