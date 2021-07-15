В разгар курортного сезона в Азовском море почти никто не купается из-за нашествия медуз. Об этом всю последнюю неделю сообщают жители и гости Запорожья в соцсетях

Морские блохи и медузы: на Азовском море туристы столкнулись с нашествием «местных жителей» © pixabay

«Медузы, как собаки. Ужас, просто ужас. Жалятся, как звери, а не медузы. Огромные и зубатые. Жалятся <…> хуже пчел», — рассказал мужчина, приехавший на Бердянский залив.

Ученые объясняют нашествие медуз тем, что соленость Азовского моря меняется. Когда она повышается, медузы сразу же мигрируют туда из Черного моря. По словам экологов, последние 20 лет концентрация солей падала, и вот теперь начала расти снова — в западной части Азова она повысилась до 14 промилле, а в Утлюкском лимане — до 16-17 промилле.