«ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21 тысячу 600 доз вакцины Comirnaty / Pfizer, при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). Получение каждой партии, поступающей в состав, фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач"», — говорится в сообщении.
Вместо заявленного компанией-производителем температурного режима от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию в указанных контейнерах температура была 12,6 градуса. Испорченный препарат переместили в карантин и после вернули.
Тем временем в Национальной медицинской палате отметили, что на Украине около 38 тысяч доз Pfizer доставлялись с нарушениями температурного режима.
В Минздраве пока не прокомментировали произошедшее.