В Харькове выявили нарушения холодовой цепи транспортировки почти 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба Департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации 14 июля

Скандал в Киеве: в больнице подпольно торговали вакциной Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Вместо заявленного компанией-производителем температурного режима от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию в указанных контейнерах температура была 12,6 градуса. Испорченный препарат переместили в карантин и после вернули.

Тем временем в Национальной медицинской палате отметили, что на Украине около 38 тысяч доз Pfizer доставлялись с нарушениями температурного режима.

В Минздраве пока не прокомментировали произошедшее.