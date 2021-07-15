Профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро 14 июля в своей статье для The National Interest назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией

Депутат Госдумы сказал, чем занимается Россия, пока Украина вымаливает поддержку у Запада © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Как пишет Петро, Россия в этом соревновании «имеет огромное преимущество перед Западом, так как сохраняет подавляющее культурное влияние на Украину благодаря многовековой общей истории, языку и религии».

Специалист считает, что семь лет назад у украинских властей был выбор пойти по мультикультурному или монокультурному пути. Однако из-за конфликта на востоке страны и роста националистических настроений Киев принял решение «разорвать все отношения» с Россией.