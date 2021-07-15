По мнению эксперта, в 2014 году Киев избрал ошибочный политический курс, поскольку у Украины больше общего с Россией, чем с Западом.
Как пишет Петро, Россия в этом соревновании «имеет огромное преимущество перед Западом, так как сохраняет подавляющее культурное влияние на Украину благодаря многовековой общей истории, языку и религии».
Специалист считает, что семь лет назад у украинских властей был выбор пойти по мультикультурному или монокультурному пути. Однако из-за конфликта на востоке страны и роста националистических настроений Киев принял решение «разорвать все отношения» с Россией.