Правительство Латвии ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для своих граждан и наделило правом работодателей увольнять отказавшихся соблюдать это требование. Об этом 14 июля сообщил Sputnik

Во Франции вакцинация от коронавируса может стать обязательной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Определять тех, кто войдет в эту категорию, предстоит работодателям. Увольнять непривитых сотрудников они смогут с 1 октября 2021 года.

По последним данным, коронавирусом в Латвии с начала пандемии заразились 138 тысяч граждан. Жертвами инфекции стали более 2,5 тысячи человек.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Туркмении, где формально не обнаружили ни одного случая заражения инфекцией. Исключение власти сделали лишь для беременных женщин и кормящих матерей, а также для пациентов с высокой температурой или хроническими заболеваниями в период их обострения.