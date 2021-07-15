Депутат Верховной Рады Александр Дубинский 14 июля в эфире телеканала «Наш» раскрыл главный обман Украины в вопросе «Северного потока-2»

«Тихо, Вова! Я — Дубинский». Опальный нардеп вступил на тропу войны с Офисом президента Украины © president.gov.ua, Facebook/112.ua

«Сегодня я уже прочитал заявление [главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия] Витренко о том, что магистраль может быть остановлена уже даже после того, как она будет введена в эксплуатацию. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены», — сказал он.

Депутат отметил, что Украина не может оказывать влияние на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории. Он добавил, что власти способны только выпускать новости для внутреннего потребителя, в которых они «борются с русскими».

Дубинский добавил, что украинские чиновники постоянно твердят, что страна не приобретает российский газ. Он добавил, что на самом деле Киев покупает его и оформляет как венгерский, чтобы потом рассказывать об «уходе от газовой зависимости от Москвы» и воровать деньги.