Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива увидел шанс для бывшего президента страны Петра Порошенко из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он написал 14 июля в своем Telegram

Кива предупредил о возможных последствиях отставки Авакова © Илья Кива/Фейсбук

«Для него это уникальная возможность очередного переворота власти, и он будет щедро это финансировать — подогревать недовольства и протесты», — написал парламентарий.

По его мнению, сегодня на Украине многие имеют «достаточно мотивации к объединенной борьбе против Зеленского». В частности, к протестам примкнут те, против кого действующий глава государства вводил санкции.

«Мы на пороге большой игры и важных перемен», — заключил Кива.

Ранее Кива заявил, что отставка Авакова станет «кончиной» президента Владимира Зеленского. Он отметил, что только сбалансированная игра Авакова с политическими оппонентами Зеленского позволяла существовать действующей украинской власти. Однако с началом нападок президента на министра ситуация изменилась. Теперь же с отставкой Авакова во внутриполитическом ландшафте страны грядут фундаментальные изменения.

На днях Арсен Аваков подал в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра внутренних дел Украины. На его место Зеленский предложил кандидатуру депутата Рады Дениса Монастырского.