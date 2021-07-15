По его мнению, это приведет к «тупиковой политике».
«Надеюсь, рано или поздно, здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины», — отметил политик.
Исихос добавил, что нынешние власти Украины являются заложниками и в то же время жертвами «гегемонии» США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы.
«Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом», — подчеркнул политик.
Идею «Крымской платформы» выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Цель саммита — разъяснить украинцам и жителям Крыма, а также информировать мировое сообщество о том, что и почему произошло на полуострове.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.