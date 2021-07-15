Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем Украине грозит увольнение главы МВД Арсена Авакова

Аваков написал заявление об отставке — документ © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

«С политической точки зрения я бы, наверное, не рисковал (не увольнял бы Авакова. — Ред.), потому что у команды Зеленского всегда были проблемы с силовыми структурами. А пока Арсен Борисович был министром внутренних дел, пока они были связаны с президентом, риск того, что Владимира Александровича "отмайданят", был нивелирован. А сейчас такие варианты могут рассматриваться, поскольку вряд ли тот человек, который придет на смену Авакову, сумеет обеспечить лояльность всей полицейской структуры», — сказал Золотарев.

Ранее стало известно, что Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.

Он занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.

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