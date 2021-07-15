Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, кто из руководства Украины уйдет в отставку вслед за главой МВД Арсеном Аваковым

Аваков написал заявление об отставке — документ © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych Ирины) Венедиктовой, министра юстиции (Дениса) Малюськи, поэтому это многообещающее начало накануне политической осени», — сказал Золотарев.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.

Аваков занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.

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