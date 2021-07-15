«Я не исключаю, что следом за отставкой Авакова будет еще отставка (генпрокурора Ирины) Венедиктовой, министра юстиции (Дениса) Малюськи, поэтому это многообещающее начало накануне политической осени», — сказал Золотарев.
Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.
Аваков занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.