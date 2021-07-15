Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру объяснил, с чем связано увольнение главы МВД Украины Арсена Авакова

Аваков написал заявление об отставке — документ © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

«Так или иначе, за эту неделю произошло нечто, та соломинка, переломившая спину верблюду. Мы можем только гадать, что это было. Возможно, приезд Кента (временный поверенный в делах США Джордж. — Ред.), возможно, после Берлина осознание того, что придется-таки выполнять Минские соглашения, негатив по отношению к которым у Авакова — общеизвестный факт. Поэтому понятно, что что-то произошло. Арсен Борисович явно не настолько эмоциональный человек, чтобы в сердцах написать заявление об увольнении. Очевидно, что аргументы были предъявлены очень серьезные», — заверил Золотарев.

Накануне стало известно, что Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада. Аваков занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.