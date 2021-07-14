По его словам, такое решение принял президент России Владимир Путин.
«Сегодня президент пошел навстречу профильному комитету по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и увеличил квоты для детей наших соотечественников, которые будут поступать в высшие учебные заведения. Эта квота увеличена в два раза, и с каждым годом она будет увеличиваться», — сказал Водолацкий.
По его словам, это делается для того, «чтобы наши дети комфортно учились в Ростове, Москве, Санкт-Петербурге и возвращались на свою историческую Родину, чтобы поднимать экономику, развивать социальную сферу, медицину, образование».
В форуме принимали участие представители Российской Федерации, ДНР, ЛНР, Южной Осетии и Абхазии.