Российские власти в два раза увеличили квоты на поступление в высшие учебные заведения страны для соотечественников за рубежом, рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий на форуме граждан России в Луганске 14 июля

По его словам, такое решение принял президент России Владимир Путин. «Сегодня президент пошел навстречу профильному комитету по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и увеличил квоты для детей наших соотечественников, которые будут поступать в высшие учебные заведения. Эта квота увеличена в два раза, и с каждым годом она будет увеличиваться», — сказал Водолацкий. Российский паспорт — всем соотечественникам. Украину встревожил проект Затулина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк В форуме принимали участие представители Российской Федерации, ДНР, ЛНР, Южной Осетии и Абхазии.