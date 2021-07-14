Экспорт предприятий малого и среднего бизнеса Крыма в 2021 году приходится в основном на Украину, куда поставляется почти 40% экспортной продукции, говорится в сообщении на сайте Совета министров Республики Крым

Где найти в Крыму рай для пеших туристов © irina-foto.ru

«Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», — сказано в публикации.

Также сообщается, что Крым поставляет свою продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Армению, Абхазию, Таджикистан, Израиль, Чехию, Монголию, Турцию, Сербию, США и Китай.