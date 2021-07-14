Еще неделю назад оптовые компании скупали украинский картофель по цене 5 грн за килограмм (13,6 рубля), но теперь просто отказываются покупать.
«Причина в плохом качестве картофеля: из-за нестандартных климатических условий соотношение воды и сухих веществ в клубнях не соответствует стандартам. Картофель быстро портится, плохое качество картофеля сказывается на его лежкости», — говорится в сообщении.
Хуже всего пришлось фермерам Херсонской и Запорожской областей, где картофельные поля надолго превратились в болота из-за проливных дождей.
Сообщается, что Белоруссия перестала покупать украинский молодой картофель, заменив его русским и азербайджанским.