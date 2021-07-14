Картофель нового урожая на Украине из-за высокой влажности грунта оказался непригоден к длительному хранению, его продажи на внутреннем и внешнем рынках свелись к нулю, сообщило украинское издание Today.ua

Еще неделю назад оптовые компании скупали украинский картофель по цене 5 грн за килограмм (13,6 рубля), но теперь просто отказываются покупать.

«Причина в плохом качестве картофеля: из-за нестандартных климатических условий соотношение воды и сухих веществ в клубнях не соответствует стандартам. Картофель быстро портится, плохое качество картофеля сказывается на его лежкости», — говорится в сообщении.

Белорусская кухня: рецепт картофельной бабки © Фото: cookingpalette.net

Сообщается, что Белоруссия перестала покупать украинский молодой картофель, заменив его русским и азербайджанским.