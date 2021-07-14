Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос пятерых депутатов Верховной Рады, в том числе одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко, по делу о Харьковских соглашениях, говорится в сообщении на сайте СБУ

Как следует из опубликованных повесток, допрашивать будут еще двух коллег Бойко по фракции — Виталия Борта и Сергея Ларина, — а также представителя депутатской группы «За будущее» Игоря Палицу и самовыдвиженца Дмитрия Шпенова.

Как Украина решила продать базу российского Черноморского флота: зачем Киев денонсирует Харьковские соглашения © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Договор предусматривал тридцатипроцентную скидку на газ, но не более $100 за тысячу кубометров за продление аренды Черноморским флотом РФ базы в Севастополе сроком на 25 лет с 2017 года.

Харьковские соглашения до сих пор не были денонсированы Радой, хотя Госдума РФ сделала это 31 марта 2014 года, отметив, что после присоединения Крыма к России договоренности потеряли смысл.