Как следует из опубликованных повесток, допрашивать будут еще двух коллег Бойко по фракции — Виталия Борта и Сергея Ларина, — а также представителя депутатской группы «За будущее» Игоря Палицу и самовыдвиженца Дмитрия Шпенова.
Харьковские соглашения были ратифицированы Радой и Государственной Думой 27 апреля 2010 года.
Договор предусматривал тридцатипроцентную скидку на газ, но не более $100 за тысячу кубометров за продление аренды Черноморским флотом РФ базы в Севастополе сроком на 25 лет с 2017 года.
Харьковские соглашения до сих пор не были денонсированы Радой, хотя Госдума РФ сделала это 31 марта 2014 года, отметив, что после присоединения Крыма к России договоренности потеряли смысл.