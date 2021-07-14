Президент Украины Владимир Зеленский был неприятно удивлен вердиктом Верховного суда (ВС), который признал незаконным указ об отмене назначения Александра Тупицкого главой Конституционного суда (КС), рассказал секретарь Зеленского Сергей Никифоров 14 июля

Зеленский намерен обжаловать решение ВС, подчеркнул Никифоров.

«Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины. Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины», — заявил Никифоров в Telegram-канале Зеленского.

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Зеленский в 2020 году своим указом уволил Тупицкого во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — органа, который имеет только координационные функции.

В КС отмечали, что Зеленский превысил свои полномочия, уволив Тупицкого, так как статья, по которой это было сделано, не распространяется на судей КС.

22 февраля 2021 года по иску Тупицкого было открыто производство в Верховном суде Украины об обжаловании вышеозначенного указа Зеленского.