Зеленский намерен обжаловать решение ВС, подчеркнул Никифоров.
«Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины. Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины», — заявил Никифоров в Telegram-канале Зеленского.
Чиновник уточнил, что «у президента есть 30 дней на обжалование этого решения, он этим обязательно воспользуется».
Зеленский в 2020 году своим указом уволил Тупицкого во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — органа, который имеет только координационные функции.
В КС отмечали, что Зеленский превысил свои полномочия, уволив Тупицкого, так как статья, по которой это было сделано, не распространяется на судей КС.
22 февраля 2021 года по иску Тупицкого было открыто производство в Верховном суде Украины об обжаловании вышеозначенного указа Зеленского.